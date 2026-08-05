Таргани, гниль, та ліжка з палет: Лубінець показав "Артек" на Закарпатті

Табір "Артек" на Закарпатті та ліжко, яке облаштували на матрацах та палетах. Фото: колаж Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У дитячих закладах оздоровлення на Закарпатті та у Пущі-Водиці виявили грубі порушення санітарних і безпекових норм для утримання неповнолітніх. Там знайшли гнилі продукти, паразитів, алкогольні напої та відсутність елементарних умов для особистої гігієни. Омбудсман Дмитро Лубінець ініціював масштабні перевірки після скарг батьків на виснаження дітей і тепер вимагає офіційної реакції від профільного міністерства.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на відповідну заяву Дмитра Лубінця та опубліковане ним відео.

В таборі "Артек" на Закарпатті дітей утримують в антисанітарії

Приводом для інспекцій стали масові обурення батьків у соціальних мережах. Напередодні з дев'ятої години ранку спеціальна моніторингова група працювала на території табору в Пущі-Водиці, а перед цим перевірка відбулася у закарпатському дитячому таборі "Артек".

Результати ревізії засвідчили численні порушення. Інспектори зафіксували у житлових кімнатах зламані меблі, бруд, а також грибок і плісняву. Порушення знайшли й на харчоблоці: дітям пропонували гнилі фрукти, а добові проби були наявні не для всіх страв.

В яких умовах спали діти. Фото: кадр з відео

Крім того, від харчових цехів до спальних приміщень усе кишить мурахами. У підсобках працівників табору моніторингова група виявила пляшки з алкоголем. Окрему увагу привернув вільний доступ до кавових апаратів на території, якими могли користуватися навіть діти молодшого віку.

Пастка для тарганів в таборі. Фото: кадр з відео

Окрім того, знехтували там й правилами безпеки. За даними перевірки, укриття в закладі не обладнані належним чином. Спальні місця там організували просто на палетах, постільні речі були брудними, а запасів питної води для неповнолітніх не вистачало.

Ліжка облаштували на старих брудних матрацах та палетах. Фото: кадр з відео

Поштовхом до таких моніторингів став резонанс у мережі. Дмитро Лубінець звернув увагу на коментар під дописом про "Артек", де жінка поскаржилася на фізичний стан дитини після повернення з відпочинку.

"Забрала дитину, а вона худа, як з концтабору", — процитував матір омбудсман.

Під цим повідомленням почали з'являтися аналогічні історії від інших батьків про різні заклади, на які посадовець пообіцяв реагувати, подякувавши громадянам за небайдужість.

Наразі Уповноважений вимагає від Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України вжити заходів та притягнути винних до відповідальності. Лубінець вже направив офіційні листи за результатами моніторингу і поставив питання про те, чи справді умови в таких закладах відповідають статусу "вищої" категорії.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець публічно звернув увагу на низку гострих системних проблем, які виникають під час мобілізації та проходження військової служби в Україні. Зокрема, омбудсман наголосив на існуванні тенденції щодо ухвалення необ'єктивних і формальних рішень військово-лікарськими комісіями, через що до лав ЗСУ інколи помилково мобілізують громадян із важкими та хронічними діагнозами.

Окрім медичних порушень, уповноважений порушив критичне питання катастрофічної нестачі ротацій на лінії зіткнення. За його словами, ситуація на фронті подекуди доходить до крайнощів, коли військовослужбовці змушені воювати без належного відпочинку та заміни: як приклад він навів бійця з позивним "Вітер", який через відсутність планових ротацій неперервно перебував на передовій протягом 471 дня.