Тамбовську область РФ атакували дрони: горить логістичний центр

Вибухи у Тамбовській області Росії. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Тамбовська область Росії у ніч проти 18 липня опинилася під атакою безпілотників. Після серії вибухів у місті Котовськ виникла масштабна пожежа на складі найбільшого російського маркетплейсу Wildberries, а персонал підприємства евакуювали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ASTRA.

Атака дронів на Тамбовську область РФ

За повідомленнями росЗМІ, вибухи пролунали вночі в районі Котовська, після чого на території логістичного комплексу Wildberries спалахнула масштабна пожежа. Очевидці опублікували в мережі відео, на яких видно густий дим і полум'я над складськими приміщеннями. Співробітників логістичного центру терміново евакуювали.

Пожежа в Котовську. Фото: кадр з відео

Також повідомляється, що щонайменше кілька людей звернулися за медичною допомогою, однак наразі не відомо про кількість постраждалих.

Російська влада традиційно заявила про роботу засобів протиповітряної оборони, однак офіційно не коментувала масштаби пошкоджень на об'єкті. Незалежного підтвердження причин пожежі також поки немає.

Окрім Тамбовської області, цієї ж ночі повідомлялося про атаку безпілотників на Московську область та тимчасово окупований Крим. За даними російської сторони, повітряна атака була однією з наймасштабніших за останній час.

Як писали Новини.LIVE, 14 липня Сили оборони уразили НПЗ у Башкортостані. Він розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту.

А 17 липня під атакою опинилися НПЗ, нафтові термінали, військовий корабель, судна та об’єкти логістики противника. Зокрема, був уражений "Славнефть-Янос" у Ярославській області РФ. Він є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії.