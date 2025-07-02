Справа Чернишова - хто вніс заставу

Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна

За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу його дружина та ще два поручителі. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

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Як повідомляє джерело, дружина Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень.

Ще 44 мільйони внесла Дарія Бедя та 66 мільйонів — ТОВ "Форавтотор".

Що відомо про справу Чернишова

Нагадаємо, що НАБУ 23 червня повідомило Олексію Чернишову про підозру у кримінальному провадженні. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та отриманні значної неправомірної вигоди як для себе, так і для третіх осіб.

Сам віцепрем’єр-міністр заявив про свою готовність до повної співпраці з НАБУ, при цьому його допит у правоохоронців тривав понад дві години.

27 червня відбулося судове засідання у справі Олексія Чернишова. Його захисники категорично заперечували всі висунуті обвинувачення, підкреслюючи, що їхній підзахисний не отримував хабарів, а лише приймав подарунки.

А сьогодні, 2 липня, за віцепрем’єр-міністра та міністра з питань національної єдності Олексія Чернишова було внесено залог у розмірі 120 мільйонів гривень.