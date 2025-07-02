Справа Чернишова - хто вніс заставу

Стало відомо, хто вніс заставу за Чернишова
За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу його дружина та ще два поручителі. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела.
Хто вніс заставу за Чернишова
Як повідомляє джерело, дружина Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень.
Ще 44 мільйони внесла Дарія Бедя та 66 мільйонів — ТОВ "Форавтотор".
Що відомо про справу Чернишова
Нагадаємо, що НАБУ 23 червня повідомило Олексію Чернишову про підозру у кримінальному провадженні. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та отриманні значної неправомірної вигоди як для себе, так і для третіх осіб.
Сам віцепрем’єр-міністр заявив про свою готовність до повної співпраці з НАБУ, при цьому його допит у правоохоронців тривав понад дві години.
27 червня відбулося судове засідання у справі Олексія Чернишова. Його захисники категорично заперечували всі висунуті обвинувачення, підкреслюючи, що їхній підзахисний не отримував хабарів, а лише приймав подарунки.
А сьогодні, 2 липня, за віцепрем’єр-міністра та міністра з питань національної єдності Олексія Чернишова було внесено залог у розмірі 120 мільйонів гривень.
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