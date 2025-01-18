Повернення тіл загиблих військових - родичі про проблему

Киянка Тетяна на мітингу у Києві. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

Брат киянки Тетяни Євген "Вуз Два" загинув ще у березні 2022 року на оточеному російськими військами "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. Жінка досі не отримала його тіла і жодної інформації про його місцезнаходження. І таких як вона, каже, сотні родин.

Про це Тетяна розповіла Новини.LIVE.

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Євген у "Азові" із 2019 року, займався евакуацією поранених. У березні чоловік отримав снайперське поранення, коли заїжджав на територію "Азовсталі" із пораненими. Там же на "Азовсталі" він переніс операцію, але поранення виявилося несумісним із життям. Помер від великої крововтрати. Жінка досі чекає на повернення тіла брата або хоч новин про його місцеперебування.

"Розуміємо, що дуже важливо повернути живих, але ж є родини, які досі не мають тіл своїх рідних. От я чекаю на тіло брата майже три роки. І таких як я багато - більше ста родин. Ми ж не розуміємо, чи повернули тіла наших рідних до України, чи вони ще на "Азовсталі", чи їх вивезли у Росію. Нам ніхто нічого не говорить, в чому саме проблема - чи з відбором ДНК чи що? Стукаємо, куди тільки можемо", — підсумувала жінка.

Нагадаємо, дружина загиблого захисника із 3 ОШБ Любов Іванова розповіла, як саме їй вдалося повернути тіло чоловіка. Увесь процес зайняв понад 9 місяців.

А 75-річні Володимир і Тамара більше 2,5 років чекають на повернення із полону РФ свого онука Богдана. Він служив у бригаді НГУ "Азов" і вийшов у доброчесний полон із оточеної Азовсталі ще у травні 2022 року.