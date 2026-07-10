Сонце знову активне: чого чекати від магнітних бур сьогодні

Вплив магнітних бур. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У п'ятницю, 10 липня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Водночас геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 10 липня

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували п'ять спалахів різної інтенсивності. Зокрема, сталося три спалахи класу B, які не мають суттєвого впливу на Землю, а також два спалахи класу M. Найпотужнішим став спалах класу M1,5.

Фахівці зазначають, що сонячні спалахи М-класу є середніми за потужністю. Вони можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денному боці Землі та підвищувати ймовірність слабкого сонячного радіаційного шторму.

Попри це, 10 липня суттєвих геомагнітних збурень не прогнозують. Сонячна активність буде низькою, хоча невелика ймовірність нових спалахів М-класу зберігається.

Прогноз сонячної активності на 10 липня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 27.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Лікарі нагадують, що навіть за відсутності сильних магнітних бур метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску та порушення сну. Саме тому варто стежити за прогнозами геомагнітної активності, щоб завчасно підготуватися до можливих змін самопочуття.

Новини.LIVE писали, що упродовж липня прогнозується підвищена сонячна активність із кількома потужними геомагнітними бурями. Вони можуть впливати на самопочуття людей і роботу технічних систем. Наразі Сонце перебуває в активній фазі свого 25-го циклу, тому викиди заряджених частинок періодично спричинятимуть збурення магнітного поля Землі.

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 10 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні помірні дощі та грози, а в окремих регіонах — значні опади.