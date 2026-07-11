Сонце готує нові спалахи: прогноз магнітних бур на сьогодні

Вплив магнітних бур на людину. Колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У суботу, 11 липня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Водночас геомагнітне поле може коливатися від спокійного до активного рівня, а на Сонці зберігатиметься низька активність.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз магнітних бур на 11 липня

За інформацією фахівців, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на помірному рівні. На Сонці зафіксували чотири спалахи класу B, які не мають суттєвого впливу на геомагнітну ситуацію на Землі.

На 11 липня прогнозується спокійне або помірно активне геомагнітне поле. Імовірність виникнення магнітних бур залишається низькою.

Прогноз сонячної активності на 11 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 40%;

ймовірність спалаху Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 24.

Попри відсутність прогнозованих магнітних бур, метеочутливі люди можуть реагувати навіть на незначні зміни геомагнітного поля. У такі дні лікарі рекомендують дотримуватися режиму сну, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних навантажень та за можливості більше відпочивати.

Також Новини.LIVE зазначали, що у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які супроводжуватимуться кількома відчутними геомагнітними бурями. Такі явища можуть позначитися на самопочутті метеочутливих людей, а також впливати на роботу окремих технічних систем. Наразі Сонце перебуває в активній фазі свого 25-го циклу, тому викиди заряджених частинок продовжуватимуть спричиняти збурення магнітного поля Землі.

Новини.LIVE писали, що синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на суботу, 11 липня. Упродовж дня очікується мінлива хмарність: уночі в окремих регіонах пройшли короткочасні дощі, а вдень опади прогнозують місцями на Закарпатті, а також у південних і південно-східних областях.