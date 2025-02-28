У ДПСУ назвали частку водіїв гумвантажу, які виїжджають за кордон

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: УНІАН

В Україні з п'ятниці, 28 лютого, припинили функціонування системи "Шлях" для водіїв гуманітарних вантажів. Їх частка серед загальної кількості чоловіків, які виїжджають за кордон, становить 2-3%.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

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"Треба вірно розуміти, бо вчора ми бачили такі повідомлення, що взагалі система "Шлях" припинила роботу. Фактично за напрямком системи "Шлях" могли виїжджати водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та вантажів й пасажирів, і ця норма для них є чинною для перетину кордону", — пояснив Демченко.

Водночас інша категорія громадян — це були ті водії, які здійснювали перевезення гуманітарних вантажів, зокрема й медичних. Про них інформація також вносилася до системи, але рішення щодо необхідності перетину кордону приймали ОВА або Мінрозвитку громад. Саме стосовно них і відбулися вчора зміни — прикордонники почали застосовувати нову норму, яка прописана в правилах перетину кордону.

"Тепер інформація про таких водіїв до системи "Шлях" не вноситься та ОВА не можуть виносити відповідні рішення. Натомість ті громадяни, які планують слідувати за гумдопомогою або медичними вантажами, можуть перетнути кордон на інших підставах", — зауважив речник ДПСУ.

Він уточнив, що йдеться про осіб, які виключені з військового обліку, мають відстрочку або підпадають під інші норми. За його словами, близько 50% чоловіків, які перетинають кордон на виїзд, — це водії які здійснюють міжнародні перевезення.

А близько 2-3% — ті, які прямували саме за гумвантажами, що є невеликою часткою за цим напрямком. Після водіїв на другому місці за кількістю перетинів кордону йдуть особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки та ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, Мінкульт з 1 березня тимчасово зупиняє видачу дозволів на виїзд за кордон для митців та журналістів.

Нардеп Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE заявив, що таке рішення не є виходом, оскільки виключити неповернення неможливо.