Більшість ампутацій у військових можна уникнути за однієї умови: експерт

Український захисник в обороні. Фото: Facebook/ab3.army

"Сіра зона" збільшується, російські дрони контролюють небо, а українським захисникам доводиться чекати на "евак" більше не години, а дні. Нові виклики диктують потребу подовженому доглядові за ранами.

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів Микола Худолій з групи тактичної медицини Третього Армійського Корпусу під час Українського форуму з тактичної медицини Prolonged Casualty Care.

Більшість ампутацій можна уникнути за однієї умови

Евакуація військових з поля бою та пролонгований догляд за ними — було основною темою четвертого Українського форуму з тактичної медицини Prolonged Casualty Care.

Експерти вважають, що нині головна проблема — це поганий рівень навчання мобілізованих та добровольців перед початком виконання завдань. Йдеться про недостатню кількість знань з медицини — практичних інструкцій як доглядати за собою або побратимом після поранення поки чекаєте на евакуацію.

"Якщо бійця навчити до моменту позицій, як діяти в певних ситуаціях, провести переміщення турнікета, обробити рану, боротися з бактеріями. Якщо йому всю цю інформацію надати скажімо до моменту поля бою, не буде виникати проблем. Але ми досі зіштовхуємось із тим, що навіть через мінорні поранення на полі бою виникають величезні проблеми. Люди виходять і їм ампутують кінцівки. Цих ситуацій можна було б уникнути", — вважає Микола Худолій.

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Представник Микола Худолій з групи тактичної медицини Третього Армійського Корпусу. Фото: Новини.LIVE

"Сіра" зона нині перевищує 20 кілометрів. Евакуація поранених ускладнена постійним полюванням російських дронів на машини парамедиків.

"Ми бачимо по своїх даних, що основна частина поранених евакуюється за 24 години, максимум — 36 годин. Однак, є конкретні випадки, коли процес затягується від 3-7 днів до місяця. Це величезна проблема. У першу чергу через те, що тактична обстановка не дозволяє. Небо повністю контролюється російськими дронами. Евакуація — це пріоритетна ціль наших противників", — розповідає представник групи тактичної медицини Третього армійського корпусу про дані отримані з грудня 2025 року до квітня 2026.

Як раніше писали Новини.LIVE, омбудсман вимагає обовʼязкової евакуації з Костянтинівки, до якої впритул наближається ворог. Нещодавно їм вдалось врятувати життя 10-річної дівчинки.

Також журналісти Новини.LIVE розповідали про те, як минув четвертий Український форум з тактичної медицини Prolonged Casualty Care. Там бойові медики шукали шляхи вирішення проблем довгої евакуації з поля бою.