Синоптик Діденко попередила про дощі та сильний вітер завтра в Україні

Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Найближчими днями українцям не варто очікувати сильної спеки. Погода залишатиметься комфортною, однак місцями проходитимуть короткочасні дощі, а початок тижня супроводжуватиметься рвучким вітром.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода завтра в Україні

За прогнозом синоптика, денна температура повітря протягом тижня коливатиметься переважно в межах +22...+28 °C. Дещо тепліше буде лише на півдні, сході України та в Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів можуть підніматися вище.

Прогноз погоди на 6 липня. Фото: Meteoprog

У понеділок, 6 липня, короткочасні дощі можливі майже на всій території країни. Водночас опади матимуть локальний характер і чергуватимуться з проясненнями. У денні години найбільша ймовірність дощів прогнозується у східних та лівобережних областях.

Окрему увагу синоптик звернула на посилення вітру. За її словами, у понеділок в Україні очікуються пориви західного вітру, які місцями можуть бути сильними.

У Києві 6 липня також можливі локальні дощі. Температура вдень становитиме +22...+24 °C, що забезпечить комфортні погодні умови. 8 липня кількість опадів в Україні збільшиться, тому варто заздалегідь врахувати це під час планування поїздок та справ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Вашингтоні 4 липня відбувалися масштабні заходи з нагоди Дня незалежності США. Через різке погіршення погодних умов організатори були змушені змінити програму святкувань та скасувати запуск святкового феєрверка.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні очікується підвищена сонячна активність, яка супроводжуватиметься кількома потужними геомагнітними сплесками. За прогнозами фахівців, вони можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, а також спричиняти перебої у роботі окремих технічних систем.