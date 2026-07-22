Сибіга: Україна скликає Радбез ООН через атаки РФ на судна у Чорному морі

Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія своїми ударами по цивільних суднах у Чорному морі створює загрозу для глобальної продовольчої безпеки. За його словами, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН через російські атаки на свободу судноплавства.

Про це Сибіга повідомив у соціальній мережі X, передає Новини.LIVE.

Сибіга заявив про загрозу світовій продовольчій безпеці

За словами глави МЗС, протягом останніх днів російські війська атакували щонайменше три цивільні вантажні судна. Він зазначив, що внаслідок ударів є загиблі та поранені серед членів екіпажів.

Сибіга наголосив, що ситуація загострюється у період активного експорту українського врожаю.

"Сьогодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України — саме в пік врожаю", — заявив міністр.

Він назвав такі дії Росії "навмисним економічним та гуманітарним терором" і порівняв атаки на морські маршрути із ударами по критичній інфраструктурі в інших регіонах світу.

За словами Сибіги, продовження таких атак може вплинути на мільйони людей у країнах Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки через можливе зростання цін на продовольство.

Міністр повідомив, що Україна звернулася із проханням про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН 27 липня.

Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та вимагати припинення атак на свободу судноплавства у Чорному морі.

"Жодна країна не має права морити світ голодом. Глобальний тиск може зупинити російський терор", — наголосив глава МЗС України.

Допис Андрія Сибіги. Скріншот: X

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про атаку Росії на торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси та заявив про інформування міжнародних партнерів щодо чергового удару по цивільному судноплавству. За його словами, Україна передає інформацію Міжнародній морській організації та урядам країн, громадяни яких постраждали або загинули внаслідок російських атак. Судно вийшло з українського порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман.

Новини.LIVE писали, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію після масштабної балістичної атаки по Києву. За його словами, необхідно запроваджувати жорсткіші санкції проти РФ та прискорити надання військової підтримки Україні.

Новини.LIVE інформували, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна разом із міжнародними партнерами допоможе відновити відділення Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та людей з інвалідністю, яке було зруйноване внаслідок російської атаки. Він наголосив, що удари по закладах, де проходять реабілітацію діти та люди з інвалідністю, не мають жодного виправдання.