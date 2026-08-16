Сибіга та глава МЗС Греції обговорили безпеку в Чорному морі

Андрій Сибіга. Фото: Facebook/Андрій Сибіга

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з очільником МЗС Греції Георге Герпетрітісом. Однією з головних тем переговорів стала безпекова ситуація в Чорному морі.

Про це повідомляє МЗС України, передає Новини.LIVE.

Сибіга заявив про загрози для судноплавства в Чорному морі

За словами Сибіги, під час розмови він поінформував грецького колегу про наслідки регулярних російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру. Окремо йшлося про нагальні потреби України в засобах протиповітряної оборони.

Пост МЗС України. Фото: скриншот

Також міністри обговорили ситуацію в Чорному морі. Сибіга наголосив, що російські удари по українських портах, морській інфраструктурі та цивільних суднах створюють ризики не лише для України, а й для міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки.

"Для України та Греції, морських держав, свобода навігації є питанням принципу і питанням безпеки. Росія намагається перетворити Чорне море – артерію, що сполучає країни, ринки і людей – у черговий інструмент тиску й залякування. Ми поділяємо інтерес у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для судноплавства", – зазначив Сибіга.

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Крім того, співрозмовники приділили увагу подальшій двосторонній співпраці України та Греції, а також взаємодії двох країн на міжнародній арені.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорному морі загострилася ситуація навколо українського судноплавства. Росія посилила атаки на морські маршрути та судна, через що роботу морського коридору наразі фактично призупинено. Водночас українські сили працюють над способами зменшення загрози для судноплавства та послаблення російських можливостей у регіоні.

Як повідомляли Новини.LIVE, пошкодження російської портової інфраструктури можуть суттєво позначитися на морському експорті РФ. За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, економіста Івана Уса, найбільше пошкоджень зазнав термінал у Новоросійську.