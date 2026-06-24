Сибіга попередив про загрозу через військові навчання Білорусі

Андрій Сибіга. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Карина Приходько Редактор

Білорусь залякує сусідні держави під виглядом чергових військових навчань біля кордонів України та НАТО. На тлі цього Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Військові навчання у Білорусі

Сибіга розповів, що з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району здійснює масове оповіщення близько 2000 призовників та вже розгортає попередні пункти збору. За його словами, хоча офіційно ці дії кваліфікуються як звичайна перевірка даних, насправді вони слугують тактикою залякування сусідніх держав.

"Білоруське керівництво не виявляє наміру до деескалації. Натомість Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО. Ця стратегія відповідає інтересам Кремля, використовуючи політичний шантаж, який прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру", — сказав міністр.

Він наголосив, шо наразі Україна продовжує безперервно стежити за будь-якою активністю на території Білорусі.

Також дипломат звернувся до міжнародних партнерів із закликом залишатися пильними та суттєво наростити санкційний і політичний тиск на режим Олександра Лукашенка.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на WSJ, Росія тисне на Білорусь, щоб відкрити "новий фронт" в Україні. Володимир Путін стикається з ослабленням внутрішньої підтримки після понад 4 років повномасштабної війни.

Водночас у ДПСУ розповіли, що Білорусь допомагає Росії з атакою дронами на Україну. Російські ударні дрони часто прокладають маршрути вздовж кордону з Білоруссю.