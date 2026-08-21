Шмигаль розповів, чи вистачить Україні продуктів у разі НС

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Ради

Іванна Чайка редактор політичних новин

В Україні сформовані стратегічні запаси продуктів харчування, які можуть використати у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що відповідні резерви в державі передбачені, а плани дій на випадок надзвичайних ситуацій регулярно оновлюють. За його словами, наступний опалювальний сезон буде складним, тому держава та громади продовжують готуватися до можливих викликів.

Про це Шмигаль заявив під час засідання Верховної Ради у п’ятницю, 21 серпня, передає Новини.LIVE.

В Україні є запаси продуктів

На запитання щодо підготовки стратегічних запасів продуктів харчування на випадок надзвичайних ситуацій Шмигаль повідомив, що такі резерви в Україні є.

Міністр також зазначив, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій має плани евакуації, які були розроблені ще до початку повномасштабного вторгнення. Під час війни ці документи регулярно коригують відповідно до актуальної ситуації.

Україна готується до складної зими

Шмигаль наголосив, що наступний опалювальний сезон, ймовірно, буде непростим та може бути приблизно таким, як попередній.

Окремо міністр розповів про підготовку Києва до зими. За його словами, столиця є одним із лідерів зі встановлення розподіленої когенерації, а держава продовжує підтримувати місто в межах підготовки енергосистеми.

Із 40 млрд грн, передбачених державою на відповідні програми, близько 16 млрд грн спрямовують на потреби Києва. Ще близько 16 млрд грн місто планує забезпечити власними коштами.

Як писали Новини.LIVE, в Україні наразі працюють шість із дев’яти енергоблоків атомних електростанцій, ще три перебувають у планових ремонтах. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що цьогорічні ремонтні роботи вже завершили на п’ятьох блоках. За його словами, до початку опалювального сезону всі ремонти планують завершити, щоб АЕС були максимально готові до зими.

Також Шмигаль повідомляв, що ціни на електроенергію для населення в Україні залишатимуться незмінними до наступного року. Водночас для бізнесу електроенергія продається за ринковою ціною.