Ветерану Азовсталі з протезом відмовили у складанні іспиту на водійське посвідчення

Сервісний центр МВС. Фото ілюстративне: hsc.gov.ua

Воїну Руслану "Давіду" Сербову, який отримав поранення на Азовсталі та переніс ампутацію, відмовили в складанні екзамену в Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Він хотів отримати посвідчення водія на керування мотоциклом.

Про це Руслан Сербов повідомив в Instagram.

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Відмова в екзамені через протез

Сербов зазначив, що йому відмовили в складанні іспиту через протез на нозі.

"Це не новий сюжет для фільму чи фантастичної книги. А реальність. Дискримінація та просто крінж", — наголосив він.

Воїн має досвід водіння на категорії "B" та "С" вже багато років. Крім того, в 2022 році здавав на постійне водійське посвідчення після поранення та протезування.

Сербов декілька місяців навчався в приватній школі з інструкторами на категорію "А" та має особистий мотоцикл.

"Чи є майбутнє в цій країні? Іспанський сором та крінж. Письмову відмову відмовились надати вони. Я не збираюсь їздити без прав. Бо як колись мене зупинять на блокпосту, просто для перевірки документів та скажуть, цитую, як було : "та братан ну і що, що ти воював, це було три роки назад, а зараз нам показники потрібні", — додав він.

Допис Руслана Сербова. Фото: скриншот

Реакція Жоріна

Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін відреагував на інцидент.

"Суспільство, державні інституції мають адаптуватись до ветеранів, а не навпаки. У нас нарешті має сформуватись повага та розуміння до цієї категорії, як загальна культура всередині держави", — зауважив він.

За його словами, законного права на відмову немає, як і морального права поводити себе так щодо ветерана.

Жорін зазначив, що це лише один з інцидентів, коли представники різних інституцій та закладів не розуміють, в якій реальності живуть. Трапляються випадки, коли вони дозволяють собі принижувати та обмежувати в правах людей, які все ж таки заслужили на повагу.

"Треба враховувати, що ветеранів в майбутньому буде в десятки разів більше. Відсутність системної роботи з працівниками установ, взагалі із цивільними, відсутність чіткої комунікаційної стратегії у ветеранській політиці призведе до вкрай серйозних наслідків", — додав Жорін.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, наприкінці травня Жорін заявив, що у прикордонних районах Сумської та Харківської областей не приділяють належної уваги відсутності антидронових сіток.

Раніше заступник командира Третьої ОШБр прокоментував підрозділи з колишніх в'язнів.