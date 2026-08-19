СБУ затримала агента ФСБ, який готував замовні вбивства військових

Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Служба безпеки України затримала на Рівненщині агента ФСБ, який коригував російські удари по області та готував замовні вбивства українських військовослужбовців. За даними слідства, чоловік збирав координати військових об’єктів, а згодом попросив російського куратора надати зброю та боєприпаси для ліквідації українських воїнів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, інформує СБУ.

Як агент ФСБ працював на Росію

За даними СБУ, затриманим виявився місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужб він потрапив через антиукраїнські коментарі, які публікував у чатах Telegram-каналів.

Після вербування чоловік почав збирати інформацію про місця базування Сил оборони, які могли стати цілями російських ракетно-дронових атак. Для цього він їздив місцевістю на власному мотоциклі та знімав навколишню територію за допомогою відеореєстратора, встановленого на шоломі.

Зібрані координати потенційних цілей агент передавав російському куратору. Крім того, він надав представникам ФСБ віддалений доступ до свого смартфона та акаунтів у месенджерах.

Готував замовні вбивства військових

Згодом агент звернувся до свого куратора із проханням надати зброю та боєприпаси. За даними СБУ, їх він планував використати для виконання замовних убивств українських військовослужбовців на території Рівненської області.

Також чоловік намагався отримати безпілотник, щоб проводити аеророзвідку та відстежувати розташування Сил оборони. Співробітники СБУ затримали агента під час чергової розвідувальної вилазки поблизу одного з об’єктів українських військ.

Під час обшуків у чоловіка вилучили відеореєстратор, мобільний телефон і комп’ютерну техніку. За даними спецслужби, на пристроях зберігалися докази його співпраці з ФСБ.

Яке покарання загрожує агенту

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.