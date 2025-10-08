СБУ проводить обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині

Обшуки в Почаївській лаврі. Фото: РБК-Україна

Служба безпеки України та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині. Правоохоронці працювали на території "Всіхсвятської церкви".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Обшуки у Почаївській лаврі

Працівник СБУ нібито перевіряють документи, що стосуються можливого незаконного привласнення храму Українською православною церквою Московського патріархату. Сам храм є пам’яткою архітектури, тож інтерес до нього з боку силовиків не випадковий.

Офіційних коментарів від СБУ чи поліції наразі не надходило.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області настоятель храму української православної церкви підтримував російську агресію та розпалював релігійну ненависть. За це суд його покарав.

