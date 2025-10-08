Відео
Україна
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
СБУ проводить обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині

СБУ проводить обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 20:05
СБУ проводить обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині
Обшуки в Почаївській лаврі. Фото: РБК-Україна

Служба безпеки України та поліція провели обшуки у Почаївській лаврі на Тернопільщині. Правоохоронці працювали на території "Всіхсвятської церкви".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Читайте також:

Обшуки у Почаївській лаврі

Працівник СБУ нібито перевіряють документи, що стосуються можливого незаконного привласнення храму Українською православною церквою Московського патріархату. Сам храм є пам’яткою архітектури, тож інтерес до нього з боку силовиків не випадковий.

Офіційних коментарів від СБУ чи поліції наразі не надходило.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області настоятель храму української православної церкви підтримував російську агресію та розпалював релігійну ненависть. За це суд його покарав.

А також у Києві священнику одного з монастирів Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) повідомили про підозру. Він виправдовував війну Росії проти України.

СБУ обшуки церква сбу правоохоронці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
