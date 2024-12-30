Военный освобожденный из плена растрогал стихом Сосюры — видео

Украинский военный, которого освободили из плена. Фото: скриншот

Накануне Нового года провели масштабный обмен пленными. В Украину из российской неволи вернули 187 военных и двух гражданских. Один из освобожденных защитников продекламировал стихотворение "Любите Украину".

Видео опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в понедельник, 30 декабря.

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На видео видно, как один из украинских защитников, который вернулся из плена, в автобусе декламирует стихотворение. Защитник процитировал известный стих Владимира Сосюры "Любите Украину".

Напомним, украинцев, которые вернулись сегодня из плена, тщательно осмотрели врачи. Им уже оказали всю необходимую помощь.

На Софиевской площади в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Сотни людей вышли на улицу, чтобы напомнить миру боль украинцев.