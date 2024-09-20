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Уничтоженный в СССР диссидент из Донбасса — 95-я годовщина со Дня рождения Ивана Светличного

20 сентября 2024 10:45
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Годовщина со дня рождения Ивана Светличного — что известно о диссиденте из Луганской области
Иван Светличный. Фото: архив музея шестидесятничества в Киеве
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине чтят память одного из лидеров и идеологов украинского национального движения, критика, поэта, литературоведа и переводчика Ивана Светличного. Сегодня, 20 сентября, исполнилась 95-я годовщина со дня его рождения. 

Кто такой Иван Светличный и режим СССР уничтожил диссидента за патриотизм в Украину читайте дальше на Новини.LIVE.

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Диссидент из Луганской области

Иван Светличный родился 20 сентября 1929 года в Луганской области, в селе Половинкино в крестьянской семье. Отец Светличный Алексей Павлович (1910—1955), мать Мелания Ильинична, в брак Твердохлеб (1910—1994). Иван Светличный также имел двух младших сестер: Марию (1932 г.р.) и Надежду (1936 г.р.). Отец заболел, поэтому семью обеспечивала мать, которая устроилась на заработки в промышленных районах Донбасса.

Уже в 14-летнем возрасте Иван Светличный получил "боевое ранение" — он с друзьями хотел взорвать вражескую нацистскую технику, но травмировал руку и остался без пальцев на правой руке. Парень был очень умен и окончил Старобельскую среднюю школу в 1947 году с золотой медалью.

Затем Иван Светличный поступил в 1947 году в Харьковский университет на факультет украинской филологии, где проявил себя очень активным и перспективным исследователем. Уже тогда в университете обратили внимание на его "проукраинскую" любознательность.

В 1952-м он поступил в аспирантуру отдела теории литературы Института литературы имени Шевченко Академии Наук Украины, где его даже не допустили к защите собственной диссертации "Движимая эстетика" из-за "нехватки марксистско-ленинских постулатов".

В 1956 году Иван Светличный женился на Леониде Терещенко.

Иван Светличный с Леонидой Терещенко
Иван с женой Леонидой и младшей сестрой Надеждой. Фото: архив музея шестидесятничества в Киеве

Первый арест Ивана Светличного и репрессии

Иван Светличный активно общался и сотрудничал с другими украинскими активистами и писателями. Квартира Светличного, которую он получил в 1960 году, была "местом сбора" украинской культурной интеллигенции, где часто собирались Симоненко, Стус, Драч, Костенко, Калинец, Винграновский, Сверстюк, Дзюба. Василий Стус даже в шутку называл их дом "голубятня", где они вели литературные чтения, дискуссии, обменивались книгами.

Тоталитарные власти впервые арестовали Ивана Светличного 1 сентября в 1965 году из-за литературного просвещения. Однако следствию не хватило доказательств, поэтому в апреле 1966 года его отпустили.

"В течение 1963-1964 года скупал у разных лиц антисоветскую литературу националистического толка, которую издавали во Львове во времена панской Польши и в период немецкой оккупации на территории Украины и с той же целью хранил ее и распространял среди своих знакомых. Тогда же получил от неназванных им. лиц антисоветские стихи анонимных авторов", — так описали дело Светличного в КГБ.

Второй арест диссидента произошел 12 января 1972 г. Тогда Ивана Светличного обвинили по той же статье, вместе с ним еще арестовали Е. Сверстюка, В. Стуса, В. Черновола, Н. Светличную. В течение 27-29 января 1973 г. состоялся закрытый судебный процесс, где ему присудили 12 лет лишения свободы, из которых семь лет концлагерей строгого режима и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду, а также "изготовление и распространение самиздата". Суд не допустил мать и жену Светличного на заседание.

Писатель отбыл наказание в лагерях Пермской области. Там здоровье Светличного резко ухудшилось – развилась болезнь почек, его мучили частые рецидивы туберкулеза, головные боли, кровотечения.

Иван Светличный
Так выглядел Иван Светличный после лагерей. Фото: архив музея шестидесятничества в Киеве

Последним местом ссылки для Ивана Светличного стал поселок Усть-Кан Горно-Алтайской области. С июня 1979 г. и до конца ссылки вместе со Светличным рядом была его жена Леонида. Однако в 1980 г. здоровье писателя еще сильнее ухудшилось, им разрешили перебраться в Майму (окрестность Горно-Алтайская. — Ред). В августе 1981 года у Светличного произошел инсульт, он стал инвалидом 1 группы. Литературовед пережил клиническую смерть, сложную нейрохирургическую операцию в неприспособленных условиях, послеоперационные осложнения, подозрение на рак позвоночника, гипсовую кровать, частичный паралич. Уволили из отбывания наказания 21 января 1983 года, когда Иван Светличный уже был тяжело болен и не мог продолжать творческую или общественную деятельность. Умер 25 октября 1992 года, его похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

Могила Ивана Светличного
Могила Ивана Светличного в Киеве. Фото: Wikimedia Common

Почему деятельность Ивана Светличного имеет большое значение

Иван Светличный обладал несомненным моральным авторитетом среди политзаключенных, которого называли там "лагерной совестью". Он неоднократно участвовал в "голодных протестах", из-за которых его отправили этапом на "воспитательную" профилактику в Киев, но не добившись желаемого результата, представители власти вернули обратно в лагерь. Писатель отстаивал украинскую культуру и идентичность, активно занимался украинским просвещением.

Светличный был одним из первых диссидентов, установивших контакт с украинской диаспорой на Западе. Он распространял самиздаты, а также передал дневник Василия Симоненко с его нецензурированными стихами. Также наладил связи с братьями Горынями и другими галичанами, убедив их в необходимости объединения усилий в распространении "борьбы словом".

Иван Свтеличный вдохновил создавать летописи узников, к работе над которым привлек Семена Глузмана. Затем именно эта летопись стала одним из важнейших свидетельств судьбы советских заключенных.

Василий Стус описывал Светличного так: "Все лучшее во мне — это Иван. Все лучшего во многих других — от Ивана" .

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