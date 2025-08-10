В Запорожской ОГА показали кадры атаки оккупантов РФ на город

Последствия удара оккупантов РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС

Камеры видеонаблюдения зафиксировали сегодняшний удар российских оккупантов по Запорожью. К врачам продолжают обращаться пострадавшие.

Об этом в своем Telegram сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно на данный момент

Руководитель Запорожской ОВА подчеркнул особую циничность сегодняшней российской атаки, ведь оккупанты били по городу в выходной день, когда на улицах много мирных жителей.

Спасатели и полиция оказывают помощь пострадавшим в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

По данным Ивана Федорова, сейчас к врачам продолжают обращаться граждане, которые получили ранения и травмы в результате вражеской атаки. На сейчас уже насчитали 20 пострадавших и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Председатель Запорожской ОВА отметил, что поисковые работы на месте попадания бомб оккупантов завершены.

Последствия атаки оккупантов на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, около 18 часов российские оккупанты ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Один из ударов пришелся на университетскую клинику.

Также стало известно о реакции на атаку президента Зеленского. Глава государства отметил, что эта циничная атака является доказательством того, что РФ не делает ни одного шага к миру. Зеленский призвал международное сообщество усилить санкционное и экономическое давление на Россию.