В Запорожской ОГА показали кадры атаки оккупантов РФ на город

Появились кадры удара РФ по Запорожью — сколько пострадавших
Камеры видеонаблюдения зафиксировали сегодняшний удар российских оккупантов по Запорожью. К врачам продолжают обращаться пострадавшие.
Об этом в своем Telegram сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно на данный момент
Руководитель Запорожской ОВА подчеркнул особую циничность сегодняшней российской атаки, ведь оккупанты били по городу в выходной день, когда на улицах много мирных жителей.
По данным Ивана Федорова, сейчас к врачам продолжают обращаться граждане, которые получили ранения и травмы в результате вражеской атаки. На сейчас уже насчитали 20 пострадавших и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Председатель Запорожской ОВА отметил, что поисковые работы на месте попадания бомб оккупантов завершены.
Напомним, около 18 часов российские оккупанты ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Один из ударов пришелся на университетскую клинику.
Также стало известно о реакции на атаку президента Зеленского. Глава государства отметил, что эта циничная атака является доказательством того, что РФ не делает ни одного шага к миру. Зеленский призвал международное сообщество усилить санкционное и экономическое давление на Россию.
