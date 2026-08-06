Жительница Павлограда корректировала удары России по родному городу

Задержанная женщина. Фото: СБУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Жительница Днепропетровской области за денежное вознаграждение шпионила в пользу российских спецслужб, выслеживая пункты дислокации Сил обороны. Она помогала наводить ракеты на родной город, за что была задержана оперативниками СБУ в собственном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

Жительница Павлограда за деньги согласилась работать на российские спецслужбы

Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили и задержали завербованную местную жительницу, которая шпионила в интересах департамента военной контрразведки ФСБ. По данным следствия и киберэкспертов, женщина искала легкий заработок в Telegram-каналах, где с ней связался представитель врага.

Оплачиваемыми заданиями для женщины была корректировка воздушных ударов оккупантов с использованием ракет и беспилотников по Павлоградскому району. Агентка выслеживала запасные командные пункты, места временной дислокации Сил обороны, а также места стоянки транспортных средств украинских военных, чтобы враг мог спланировать теракты.

Чтобы предоставить российским войскам исчерпывающие данные, женщина фотографировала нужные объекты и наносила отметки на Google-карты. Чтобы избежать разоблачения, злоумышленница использовала вымышленный псевдоним, однако киберспециалисты зафиксировали ее деятельность в самом начале и задержали у нее дома.

Правоохранители провели мероприятия по обеспечению безопасности маршрутов передвижения и пунктов дислокации ВСУ, а в ходе обысков изъяли планшет и мобильный телефон с доказательствами связи с российскими кураторами. В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины в государственной измене в условиях военного положения. Суд поместил её под стражу без права внесения залога, а санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины регулярно разоблачает государственных изменников, которые соглашаются сотрудничать с российскими войсками. Так, Новини.LIVE ранее сообщали, что военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала военнослужащего, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, он передавал представителям вражеской разведки информацию о расположении важных объектов.

В то же время российские спецслужбы продолжают использовать нетипичные методы вербовки и организации атак против украинских военных. Одним из таких направлений стали так называемые «медовые ловушки» через онлайн-сервисы знакомств.