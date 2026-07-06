Житель Херсона проведет остаток жизни в тюрьме за корректировку огня россиянам

Пожар в Херсоне после российской атаки. Фото: ГСЧС Херсонской области

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговор в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества для 51-летнего местного жителя, который корректировал огонь российских войск по областному центру. Сторона защиты пыталась сократить срок наказания до 15 лет лишения свободы, однако прокуроры успешно доказали в апелляционной инстанции законность и обоснованность первоначального судебного решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

Житель Херсонской области помогал россиянам наносить прицельные удары по региону

Российский информатор, чьи корректировки приводили к артиллерийским и ракетным ударам по Херсону, проведет остаток жизни за решеткой. Апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции. Злоумышленник передавал спецслужбам страны-агрессора координаты Вооруженных Сил Украины и правоохранителей.

Осужденный. Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Таким образом, вступило в законную силу наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, которое ранее было назначено херсонцу за государственную измену по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Адвокаты осужденного подали жалобу и настаивали на смягчении приговора до 15 лет лишения свободы. В ходе пересмотра дела Херсонский апелляционный суд полностью согласился с аргументами представителей Херсонской областной прокуратуры, которые отстояли строгую меру наказания.

Преступную деятельность осужденного задокументировали сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области, проводившие досудебное расследование.

Следствием установлено, что в июне 2023 года 51-летний фигурант с помощью собственного аккаунта в мессенджереTelegram стал участником нескольких антиукраинских чат-ботов. Эти платформы администрировались российскими спецслужбами с целью сбора разведывательной информации.

Через указанные ресурсы мужчина регулярно делился с кураторами сведениями о дислокации украинских воинских частей, местах сосредоточения боевой техники ВСУ, типах имеющегося вооружения и точных координатах позиций, с которых защитники вели огонь по врагу.

Собранная предателем информация непосредственно использовалась командованием РФ для ведения боевых действий. Армия оккупантов наносила ракетные и артиллерийские удары непосредственно по тем координатам, которые предоставлял осужденный.

Помимо наведения ударов, житель Херсона подробно отчитывался перед врагом о результатах ударов и описывал общественно-политические настроения и общую ситуацию внутри города. Правоохранители подчеркнули, что такие действия создавали прямую и смертельную опасность не только для представителей Сил обороны и правоохранительных органов, но и для мирных жителей деоккупированного областного центра.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, Служба безопасности Украины задержала российского агента, действовавшего в ведущей академии Минобороны. Злоумышленник пытался передать врагу засекреченную информацию о перспективных разработках украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также СБУ совместно с польскими правоохранителями успешно ликвидировала сеть лиц, которые по заказу российских спецслужб занимались организацией за деньги антиукраинских митингов в странах Европейского Союза.