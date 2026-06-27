Жара почти до +40 °C: Укргидрометцентр предупредил о погоде 28 июня

Люди на улице в жару. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

Погода в Украине 28 июня будет опасной из-за резкого ухудшения погодных условий в некоторых регионах страны, а именно из-за экстремальной жары до +38 °C. В целом практически по всей территории Украины дневная температура превысит 30 °С, и только в северных регионах, например, в Сумской и Черниговской областях, температура днем будет колебаться от 27 до 29 °С. Жарче всего будет в западной части Украины, куда придет горячий воздух из Африки

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 28 июня

На всей территории страны днем в воскресенье, 28 июня, воздух прогреется от +27 на востоке и севере до +38 °C на Львовщине.

Прогноз погоды в Украине на 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в Украине почти везде будет жара, но местами ожидаются и дожди.

Карта атмосферного фронта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

"Дожди завтра более вероятны в восточной части Украины, а также в Черкасской области, Днепре и прилегающих районах, Полтавской области и Запорожье", — сообщила Наталья Диденко.

Предупреждение для жителей столицы

В Киеве и прилегающих районах 28 и 29 июня погода также будет жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +32...+34 °C.

"Сильная жара продлится в Киеве с 28 июня по 1 июля, а уже со 2 июля температура воздуха стабилизируется до комфортной летней", — сообщила Наталья Диденко.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ближайшие дни в Украине будет царить сильная жара до +40 °C. Причиной является горячий воздух. Он будет поступать в Украину из северных районов Африки через южную и центральную часть Европы.

Также мы писали, что в июле и августе синоптики, напротив, прогнозируют фактически типичное лето в Украине. Ожидается, что жара будет умеренной и будет чередоваться с сильными ливнями и градом.