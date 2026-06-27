Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жара почти до +40 °C: Укргидрометцентр предупредил о погоде 28 июня

Жара почти до +40 °C: Укргидрометцентр предупредил о погоде 28 июня

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 22:15
В Украине прогнозируют жару до +38° и локальные дожди
Люди на улице в жару. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 28 июня будет опасной из-за резкого ухудшения погодных условий в некоторых регионах страны, а именно из-за экстремальной жары до +38 °C. В целом практически по всей территории Украины дневная температура превысит 30 °С, и только в северных регионах, например, в Сумской и Черниговской областях, температура днем будет колебаться от 27 до 29 °С. Жарче всего будет в западной части Украины, куда придет горячий воздух из Африки

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 28 июня

На всей территории страны днем в воскресенье, 28 июня, воздух прогреется от +27 на востоке и севере до +38 °C на Львовщине.

Жара почти до +40 °C: Укргидрометцентр предупредил о погоде 28 июня - фото 1
Прогноз погоды в Украине на 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в Украине почти везде будет жара, но местами ожидаются и дожди.

null
Карта атмосферного фронта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

"Дожди завтра более вероятны в восточной части Украины, а также в Черкасской области, Днепре и прилегающих районах, Полтавской области и Запорожье", — сообщила Наталья Диденко.

Читайте также:

Предупреждение для жителей столицы

В Киеве и прилегающих районах 28 и 29 июня погода также будет жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +32...+34 °C.

"Сильная жара продлится в Киеве с 28 июня по 1 июля, а уже со 2 июля температура воздуха стабилизируется до комфортной летней", — сообщила Наталья Диденко.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ближайшие дни в Украине будет царить сильная жара до +40 °C. Причиной является горячий воздух. Он будет поступать в Украину из северных районов Африки через южную и центральную часть Европы.

Также мы писали, что в июле и августе синоптики, напротив, прогнозируют фактически типичное лето в Украине. Ожидается, что жара будет умеренной и будет чередоваться с сильными ливнями и градом.

Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды жара
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации