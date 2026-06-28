Жара не отступит: синоптики рассказали о прогнозе погоды на понедельник

Парень пьет воду из фонтана в жаркий день. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

Погода в Украине в начале новой недели будет жаркой из-за сильной жары на большей части территории страны, местами до +35 °C. В целом практически по всей территории Украины дневная температура превысит 30 °С, и только в северных регионах, например, в Сумской и Черниговской областях, дневная температура будет колебаться от 27 до 29 °С. Самая жаркая погода будет в западной части Украины, куда придет горячий воздух из Африки

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 29 июня

В западных областях столбики термометров поднимутся до +34…+36 °C, на юге ожидается около +26...+31 °C. В большинстве восточных регионов прогнозируется менее жаркая погода, до +26…+28 °C.

Прогноз погоды в Украине на 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко

По прогнозам синоптика Натальки Диденко, в понедельник в Украине почти везде будет жара, но вечером в Закарпатье ожидаются и дожди.

Карта атмосферного фронта. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Прогноз для жителей столицы

В Киеве и прилегающих районах 29 июня погода также будет жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +32...+34 °C. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду и слабый ветерок.

Ночь в регионе также будет теплой, столбики термометров покажут +18...+23 °C, а непосредственно в Киеве ожидается около +21...+23 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ближайшие дни в Украине будет царить сильная жара до +40 °C. Причиной является горячий воздух. Он будет поступать в Украину из северных районов Африки через южную и центральную часть Европы.

Также мы писали, что в июле в Украине прогнозируется преимущественно теплая и местами жаркая погода с температурой до +33 °C. Самой жаркой станет середина июля, но почти ежедневно ожидаются кратковременные дожди и грозы.