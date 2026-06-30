Землю накроет магнитная буря: прогноз на 30 июня

Магнитные бури. Фото: коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Во вторник, 30 июня, геомагнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Специалисты прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1, которая способна вызвать незначительные нарушения в работе энергетических систем и повлиять на естественные биоритмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 30 июня

Во вторник, 30 июня, Землю накроет геомагнитный шторм класса G1. За предыдущие сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С, которые обычно не оказывают существенного влияния на земные процессы и проходят незаметно.

Солнечная активность на 30 июня:

Вероятность небольшого геомагнитного шторма – 30%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%

Количество солнечных пятен – 86

В течение дня состояние геомагнитного поля будет колебаться от абсолютно спокойного до уровня умеренной бури, при этом сохраняется вероятность возникновения более мощных вспышек М-класса и даже минимальный шанс для экстремальных вспышек Х-класса.

Прогноз магнитных бурь с 30 июня по 3 июля. Фото: скриншот

Особое внимание в этот день рекомендуется обратить на своё самочувствие пожилым людям и лицам с повышенной метеочувствительностью.

Магнитная буря может негативно сказаться на здоровье, поэтому указанным категориям граждан необходимо вести себя осторожно. Среди основных симптомов, которые человек может испытывать во время магнитной бури, выделяют сильную или мигренеподобную головную боль, внезапные скачки артериального давления, головокружение и учащенное сердцебиение.

Также могут наблюдаться повышенная раздражительность, тревожность, апатия или резкие перепады настроения. Кроме того, распространенными проявлениями являются общая слабость, быстрая утомляемость, бессонница ночью или, наоборот, сильная сонливость днем, а у людей с хроническими заболеваниями могут обостриться боли в суставах и мышцах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 29 июня сразу два украинских города оказались под ударом непогоды. Сильные ливни, грозы и шквальный ветер привели к многочисленным повреждениям в Киеве и Львове.

В столице из-за сильного ливня, грозы и порывов ветра повалило деревья, опоры и рекламные конструкции. В разных районах также зафиксировали подтопления. Кроме того, жители сообщили о повреждении фасадной теплоизоляции в одном из многоэтажных домов.

Не менее сложной была ситуация и во Львове. Город накрыли сильные осадки, гроза и шквальный ветер, которые привели к падению деревьев и повреждению кровель зданий. Также из-за непогоды часть потребителей осталась без электроснабжения.