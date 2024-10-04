Нобелевская премия мира — Зеленский в списках фаворитов

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира. В этом году список претендентов достаточно противоречивый, поэтому не исключено, что премию могут вообще не вручать.
Об этом сообщает Reuters.
Нобелевская премия мира
Известно, что в общей сложности на премию номинировали 286 кандидатов. Среди фаворитов Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и генсек ООН Антониу Гутерриш. На премию номинирован и Папа Римский Франциск.
Однако букмекеры считают фаворитом российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии 16 февраля. Но премию получить посмертно он не может, поэтому это невозможно.
Кроме Навального, фаворитом у букмекеров является и Зеленский, но издание отмечает, что шансы на его победу невелики, поскольку он лидер страны, находящейся в состоянии войны.
"Поскольку 2024 год ознаменован войной между Израилем и Хамасом, продолжающимся уже третий год конфликтом в Украине и кровопролитием в Судане, в результате которого более 10 млн человек стали вынужденными переселенцами, комитет, возможно, захочет сосредоточиться на гуманитарных организациях, помогающих облегчить страдания гражданского населения", — пишет Reuters.
Несмотря на это, комитет также может решить, не давать Нобелевской премии миру никому. Подобные случаи происходили уже 19 раз, последний был в 1972 году.
Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский также был среди фаворитов на Нобелевскую премию мира. Причины, по которым у него было мало шансов, такие же, как в этом году.
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