Зеленский уволил Романа Машовца из Офиса Президента - указ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Владимирович Зеленский в понедельник, 30 декабря, уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Под кадровые изменения попал Роман Машовец.

Об этом говорится в указе Президента №889/2024.

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"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", — говорится в сообщении.

Скриншот указа

Согласно информации с сайта Офиса Президента, Машовец находился на должности заместителя руководителя ОП с 22 апреля 2020 года.

До этого с июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии и был причастен к созданию Сил специальных операций ВСУ. Также он совершил 25 командировок в зону боевых действий на востоке Украины.

Роман Машовец. Фото: ОП

Напомним, сегодня Зеленский уволил глав Полтавской и Киевской ОГА.

Також президент назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.