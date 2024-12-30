Зеленский уволил Романа Машовца из Офиса Президента - указ

Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса Президента
Президент Украины Владимир Владимирович Зеленский в понедельник, 30 декабря, уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Под кадровые изменения попал Роман Машовец.
Об этом говорится в указе Президента №889/2024.
Увольнение Машовца из ОП
"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", — говорится в сообщении.
Согласно информации с сайта Офиса Президента, Машовец находился на должности заместителя руководителя ОП с 22 апреля 2020 года.
До этого с июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии и был причастен к созданию Сил специальных операций ВСУ. Также он совершил 25 командировок в зону боевых действий на востоке Украины.
Напомним, сегодня Зеленский уволил глав Полтавской и Киевской ОГА.
Також президент назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
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