Зеленский уволил двух глав ОГА - указы

Зеленский уволил глав двух областных администраций
Президент Украины Владимир Владимирович Зеленский в понедельник, 30 декабря, уволил глав двух областных военных администраций. Речь идет о руководителях Полтавской и Киевской ОВА.
Об этом отмечается в указах №887/2024 и №888/2024.
Увольнение председателей ОВА
Так, украинский президент уволил главу Киевской ОГА Руслана Кравченко согласно поданному им заявлению.
По аналогичной причине Зеленский уволил руководителя Полтавской ОГА Филиппа Пронина.
"Уволить Пронина Филиппа Евгеньевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в указе.
Напомним, сегодня президент назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
Также в Украине ежегодно 21 мая будут отмечать День межнационального согласия и культурного разнообразия.
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