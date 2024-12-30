Зеленский уволил двух глав ОГА - указы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Владимирович Зеленский в понедельник, 30 декабря, уволил глав двух областных военных администраций. Речь идет о руководителях Полтавской и Киевской ОВА.

Об этом отмечается в указах №887/2024 и №888/2024.

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Так, украинский президент уволил главу Киевской ОГА Руслана Кравченко согласно поданному им заявлению.

Скриншот указа

По аналогичной причине Зеленский уволил руководителя Полтавской ОГА Филиппа Пронина.

"Уволить Пронина Филиппа Евгеньевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в указе.

Скриншот указа

Напомним, сегодня президент назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Также в Украине ежегодно 21 мая будут отмечать День межнационального согласия и культурного разнообразия.