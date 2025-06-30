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Зеленский встретился с главой МИД Германии — что заявил

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 17:34
Зеленский провел встречу с главой МИД Германии Вадефулем
Владимир Зеленский и Йоханн Вадефуль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 июня, провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Глава государства поблагодарил за поддержку.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Украинский лидер поблагодарил за неизменную поддержку страны. По его словам, наибольшую помощь в Европе оказывает именно Германия.

"Мы концентрировались во время наших дискуссий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с министром Писториусом на внутреннем производстве в Украине, особенно дальнобойных дронов и других наших возможностей", — отметил Зеленский.

Он надеется, что большую часть из тех денег, которые были выделены Германией, можно будет сфокусировать именно на украинском производстве.

"Также мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета против российской агрессии. Я знаю, что лидеры Европы очень близки к этому пакету. Я знаю, что есть некоторые недоразумения с официальным Будапештом", — отметил Зеленский.

По его словам, именно из-за санкций российская экономика будет страдать. Глава государства подчеркнул, что Украина ведет себя очень дипломатично и конструктивно, а также не отвечает на соответствующие шаги Венгрии.

"Мы хотели бы, чтобы мы все же оставались в союзе партнеров и друзей", — говорит Зеленский.

Напомним, Вадефуль отметил, что для защиты Украины нужно больше систем ПВО на всех частотах и высотах.

Кроме того, министр сообщил, что Германия хочет создать совместные предприятия с Украиной.

Владимир Зеленский Германия МИД Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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