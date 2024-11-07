Трамп и Зеленский договорились тесно сотрудничать и поддерживать диалог

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента Украины

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который, скорее всего, является победителем президентской гонки в США. Сам Зеленский назвал разговор "прекрасным".

Об этом президент Украины написал в Telegram.

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По словам Владимира Зеленского, в ходе официального разговора стороны договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: Скриншот

Зеленский поздравил Трампа с убедительной победой и акцентировал внимание на том, что это результат замечательной кампании. Также Зеленский похвалил его семью и команду за отличную работу.

"Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для справедливого мира", — отметил Зеленский.

Напомним, вице-президент США Камала Гаррис также позвонила по телефону Дональду Трампу и официально поздравила его с победой на выборах.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин неофициально приветствовал Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В РФ надеются на изменение позиции Америки по поддержке Украины.