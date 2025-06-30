Зеленский заявил об усилении производства дронов в Украине

Владимир Зеленский. Фото: Кадр из видео

В понедельник, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Вооруженных сил и Министерства обороны. Во время него обсуждались ключевые вопросы обороноспособности страны.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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По словам главы государства, особое внимание было уделено теме беспилотных летательных аппаратов.

"Относительно дронов — будет больше нашего собственного производства", — подчеркнул Зеленский.

Участники совещания рассмотрели все аспекты, связанные с заказами, контрактами и имеющимися производственными мощностями.

Президент сообщил, что во время будущих встреч с партнерами будет обсуждать новые инвестиции в военную сферу Украины, в частности в дроностроение. Основными приоритетами остаются дроны-перехватчики и беспилотники для ударов на большие расстояния.

"Это про фронт и все, что нужно для наших воинов на передовой, все, что реально сдерживает российские штурмы", — подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность украинским производителям беспилотников, разработчикам и всем, кто активно работает над развитием этого критически важного направления.

Президент также предостерег, что Россия наращивает беспилотную составляющую в своих ударах по Украине и планирует увеличение масштабов атак. В ответ на это Украина усиливает подготовку к эффективному противодействию.

"Мы готовим наше противодействие", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что сегодня же, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с руководством Министерства обороны и представителями Вооруженных сил. Центральной темой встречи стало обсуждение актуального состояния дел на линии фронта, а также стратегических приоритетов в сфере национальной обороны.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем.