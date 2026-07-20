Зеленский встретился с Билецким: стороны обсудили ситуацию на фронте

Зеленский с командирами. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким. В ходе беседы стороны подробно обсудили текущую ситуацию на фронте, а также перспективы развития событий на ключевых направлениях.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Билецкий доложил о ситуации на фронте

По словам главы государства, Билецкий представил подробный доклад о боевой обстановке и поделился собственным видением дальнейших действий украинских военных.

"Как всегда, доклад о ситуации на направлении был основательным. Цени и общий взгляд на перспективы Украины на фронте, и стратегию действий", — отметил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: cкриншот

Президент не уточнил деталей встречи, однако подчеркнул важность профессионального анализа ситуации и стратегического планирования в условиях полномасштабной войны.

В конце своего сообщения Зеленский поблагодарил украинских военных за службу.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на понедельник, 20 июля, серию встреч с представителями военного командования. В ходе них глава государства планирует обсудить текущую ситуацию на фронте и ключевые вопросы обороны страны.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский провел встречу с заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком. Также глава государства сообщил о беседе с Михаилом Драпатым, в ходе которой стороны обсудили применение боевого опыта Сил обороны Украины.