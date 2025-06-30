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Зеленский отметил успехи ВСУ на фронте

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 18:01
Зеленский отметил успехи ВСУ на фронте
Зеленский провел совещание по обороне. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В понедельник, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Во время него подробно обсудили ключевые направления обороны и текущую ситуацию на фронте.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский провел совещание по обороне

Особое внимание уделили Покровскому направлению, где сосредоточена значительная российская военная группировка и продолжаются активные штурмовые действия. Глава государства поблагодарил все подразделения и каждого воина за их стойкость и мужество.

Также отдельно рассмотрели ситуацию на Сумщине. Там, по словам Зеленского, неделю назад для украинских войск были определены специальные задачи и конкретные рубежи, которые сейчас полностью выполнены. Важно, что российское наступление на этом направлении не реализовалось, что является результатом слаженных действий украинских подразделений.

Параллельно продолжаются активные операции в пределах Курской области, где уже почти десять месяцев последовательно достигаются поставленные цели.

Отдельно на совещании обсудили вопросы развития украинских беспилотных летательных аппаратов — их финансирование, выполнение контрактов, производство и поставки. Зеленский отметил важность наращивания темпов производства дронов, в частности дронов-перехватчиков и ударных аппаратов для передовой.

Вскоре президент планирует провести переговоры с руководителями Евросоюза относительно дополнительного финансирования и совместных производств беспилотных летательных аппаратов. По словам Зеленского, украинское лидерство в военных технологиях должно быть и в дальнейшем поддержано для эффективной защиты страны.

Зеленский отметил успехи ВСУ на фронте - фото 2
Зеленский провел совещание по обороне. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 июня, встретился с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем. Во время переговоров глава государства выразил искреннюю благодарность за непоколебимую поддержку со стороны Германии в сложное для Украины время.

Также Вадефуль отметил, что для защиты Украины нужно больше систем ПВО на всех частотах и высотах.

Владимир Зеленский Сумская область война в Украине війна фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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