Зеленский отметил успехи ВСУ на фронте
В понедельник, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Во время него подробно обсудили ключевые направления обороны и текущую ситуацию на фронте.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Зеленский провел совещание по обороне
Особое внимание уделили Покровскому направлению, где сосредоточена значительная российская военная группировка и продолжаются активные штурмовые действия. Глава государства поблагодарил все подразделения и каждого воина за их стойкость и мужество.
Также отдельно рассмотрели ситуацию на Сумщине. Там, по словам Зеленского, неделю назад для украинских войск были определены специальные задачи и конкретные рубежи, которые сейчас полностью выполнены. Важно, что российское наступление на этом направлении не реализовалось, что является результатом слаженных действий украинских подразделений.
Параллельно продолжаются активные операции в пределах Курской области, где уже почти десять месяцев последовательно достигаются поставленные цели.
Отдельно на совещании обсудили вопросы развития украинских беспилотных летательных аппаратов — их финансирование, выполнение контрактов, производство и поставки. Зеленский отметил важность наращивания темпов производства дронов, в частности дронов-перехватчиков и ударных аппаратов для передовой.
Вскоре президент планирует провести переговоры с руководителями Евросоюза относительно дополнительного финансирования и совместных производств беспилотных летательных аппаратов. По словам Зеленского, украинское лидерство в военных технологиях должно быть и в дальнейшем поддержано для эффективной защиты страны.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 июня, встретился с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем. Во время переговоров глава государства выразил искреннюю благодарность за непоколебимую поддержку со стороны Германии в сложное для Украины время.
Также Вадефуль отметил, что для защиты Украины нужно больше систем ПВО на всех частотах и высотах.
Читайте Новини.LIVE!