Зеленский отметил эффективность немецких систем ПВО IRIS-T
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой эффективности немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T. Они уже используются на защите украинского неба.
Об этом украинский лидер сказал во время встречи с главой МИД Германии в понедельник, 30 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Что Зеленский сказал о немецком ПВО
"Я также знаю, что у вас была возможность — не будем говорить где — но увидеть и услышать от специалистов, как работают ваши немецкие системы против воздушной обороны IRIS-T", — отметил Зеленский.
По его словам, украинская сторона гордится тем, что имеет в своем арсенале такие системы, и уверен, что Германия может гордиться их качеством.
Президент также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере.
"Я хотел бы говорить с вами о нашем опыте и о возможном увеличении поставок количества соответствующих систем — одних из лучших систем противовоздушной обороны IRIS-T", — подчеркнул он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 июня, провел встречу с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем. Глава государства поблагодарил за поддержку.
Также 30 июня в Киев с официальным визитом впервые прибыл министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
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