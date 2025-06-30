Зеленский отметил эффективность немецких систем ПВО IRIS-T

Владимир Зеленский во время встречи с партнерами. Фото: Новости.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой эффективности немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T. Они уже используются на защите украинского неба.

Об этом украинский лидер сказал во время встречи с главой МИД Германии в понедельник, 30 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Я также знаю, что у вас была возможность — не будем говорить где — но увидеть и услышать от специалистов, как работают ваши немецкие системы против воздушной обороны IRIS-T", — отметил Зеленский.

По его словам, украинская сторона гордится тем, что имеет в своем арсенале такие системы, и уверен, что Германия может гордиться их качеством.

Президент также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере.

"Я хотел бы говорить с вами о нашем опыте и о возможном увеличении поставок количества соответствующих систем — одних из лучших систем противовоздушной обороны IRIS-T", — подчеркнул он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 июня, провел встречу с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем. Глава государства поблагодарил за поддержку.

Также 30 июня в Киев с официальным визитом впервые прибыл министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.