Зеленский посетил раненых защитников в сумском медицинском учреждении

Зеленский вручил награду военному. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, начал рабочую поездку в Сумскую область. В областном центре он посетил раненых украинских воинов в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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В Сумах Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечат раненых защитников. Он пообщался с воинами, поблагодарил их за службу и отметил орденами "За мужество" третьей степени и медалью "Защитнику Отечества".

"Благодарю вас за службу. Спасибо за то, что защищаете наше государство, за все шаги для защиты Украины. Желаю вам скорейшего выздоровления", — сказал украинский лидер.

Кроме того, он пообщался с медиками и поблагодарил их за то, что они спасают жизнь воинов.

Напомним, Зеленский начал рабочую поездку в Сумскую область со встречи с военными, которые участвуют в операции в Курской области.

Также он провел Ставку, на которой заслушал доклады военного руководства страны и представителей энергетического сектора.

Кроме того, украинский президент встретился с работниками образовательного сектора.