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Зеленский отреагировал на атаку россиян на Запорожье

10 декабря 2024 18:23
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Удар по Запорожью 10 декабря — Зеленский отреагировал на обстрел
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Усиление противовоздушной обороны крайне необходимо для Украины. Об этом говорит каждый удар по населенным пунктам государства, в том числе и сегодняшний обстрел Запорожья.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 10 декабря.

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Во вторник, 10 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Сейчас на месте попадания продолжается спасательная операция. 

По предварительным данным главы государства, в результате атаки погибли три человека, по меньшей мере 14 человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. 

"Разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди. Делается максимум для спасения, все службы привлечены", — написал президент.

Зеленский отметил необходимость усиливать возможности противовоздушной обороны Украины.

"Каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО. Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по "петриотам", и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни", — подчеркнул украинский лидер. 

По его словам, вопрос заключается лишь в политических решениях, в частности администрации США, лидеров стран Европы и других мировых партнеров.

"Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", — отметил Зеленский.

Напомним, 10 декабря российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в центре Запорожья. После удара РФ в городе разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Мы писали о том, что в Запорожской ОВА сообщили о разрушениях и показали фото с места попадания в Запорожье. Там работают медики, сотрудники полиции и спасатели ГСЧС.

Владимир Зеленский Запорожье ПВО война в Украине атака ракетный удар

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