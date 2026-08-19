Зеленский: в Херсоне россияне ударили по маршрутке дроном

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Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Херсоне утром 19 августа в результате удара российского FPV-дрона по маршрутному такси погибли четыре человека, ещё пятеро получили тяжёлые ранения. Президент Владимир Зеленский отреагировал на военное преступление россиян и подчеркнул, что они беспричинно атаковали гражданский транспорт. Глава государства призвал мир усилить поддержку Украины и давление на РФ с помощью новых санкций.

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