Зеленский: в Херсоне россияне ударили по маршрутке дроном
19 августа 2026 12:03
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В Херсоне утром 19 августа в результате удара российского FPV-дрона по маршрутному такси погибли четыре человека, ещё пятеро получили тяжёлые ранения. Президент Владимир Зеленский отреагировал на военное преступление россиян и подчеркнул, что они беспричинно атаковали гражданский транспорт. Глава государства призвал мир усилить поддержку Украины и давление на РФ с помощью новых санкций.
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