Зеленский: В эти сутки важно быть внимательными к любой угрозе

Дата публикации 30 мая 2026 20:07
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что угроза очередного массированного удара со стороны России остается. Глава государства призвал украинцев быть особенно внимательными к сигналу воздушной тревоги в течение ближайших суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента в субботу, 30 мая.

Зеленский предупредил о возможной угрозе со стороны РФ

По словам президента, украинская разведка продолжает фиксировать угрозу масштабной атаки со стороны России. Он отметил, что международные партнеры также обсуждали этот вопрос с российской стороной, однако надежд на изменение позиции Кремля нет.

"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что украинские силы противовоздушной обороны находятся в состоянии максимальной готовности.

"Наша ПВО, наши мобильные огневые группы, наша боевая авиация — все в готовности, настолько, насколько возможно, учитывая поставки", — отметил глава государства.

Зеленский также привел показатели эффективности украинской противовоздушной обороны. По его словам, уровень уничтожения российских ударных дронов типа Shahed стабильно превышает 90%.

"Процент сбития "шахедов" нашими воинами стабильно выше 90 - это 90-93%", — сообщил президент.

В то же время Украина продолжает работать с международными партнерами над усилением защиты от крылатых и баллистических ракет. По словам Зеленского, продолжается поиск дополнительных возможностей для получения необходимых ракет и привлечения новых взносов в программу PURL.

"По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, мы ищем другие способы получать ракеты", — подчеркнул он.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский провел специальное совещание с участием Кирилла Буданова, Рустема Умерова и Дениса Шмыгаля. Во время встречи участники обсудили ключевые задачи на ближайшие недели, в частности вопросы международной дипломатии, усиления противовоздушной обороны, обмена пленными и стабильности энергетической системы.

Также накануне Министерство обороны Украины призвало граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в течение 30 и 31 мая. В ведомстве предупредили о высокой вероятности очередного массированного удара со стороны России и подчеркнули необходимость соблюдать правила безопасности.

Владимир Зеленский обстрелы обращение
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
