Зеленский утвердил новый состав комиссии для запуска экспорта оружия

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Это решение открывает путь к контролируемому экспорту украинского вооружения на рынки партнерских стран.

Об этом сообщил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Экспорт оружия

По словам Умерова, следующим шагом станет формирование четкого механизма контроля такого экспорта. Уже сейчас центральные органы власти и члены межведомственной комиссии отрабатывают соответствующие процедуры.

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) уже продемонстрировал высокую эффективность в самых сложных условиях. Теперь его технологии должны стать не только основой национальной безопасности, но и надежной опорой для союзников Украины.

Целью государства является максимальное использование потенциала ОПК. Это позволит масштабировать производство, развивать внешние рынки и обеспечивать стратегические приоритеты национальной безопасности. Эксперты отмечают, что уникальный опыт Украины необходимо превратить в устойчивую, долгосрочную индустриальную способность государства.

Рустем Умеров подчеркнул, что контролируемый экспорт оружия открывает новые альянсы безопасности и привлекает инвестиции в оборонную отрасль. Межведомственная комиссия обеспечивает прозрачные правила продажи, при котором государственный контроль гарантирует пользу для украинской обороны.

