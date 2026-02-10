Видео
Главная Новости дня Зеленский утвердил новый состав комиссии для запуска экспорта оружия

Зеленский утвердил новый состав комиссии для запуска экспорта оружия

Дата публикации 10 февраля 2026 22:39
Зеленский утвердил новый состав комиссии для запуска экспорта оружия
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Это решение открывает путь к контролируемому экспорту украинского вооружения на рынки партнерских стран.

Об этом сообщил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Экспорт оружия

По словам Умерова, следующим шагом станет формирование четкого механизма контроля такого экспорта. Уже сейчас центральные органы власти и члены межведомственной комиссии отрабатывают соответствующие процедуры.

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) уже продемонстрировал высокую эффективность в самых сложных условиях. Теперь его технологии должны стать не только основой национальной безопасности, но и надежной опорой для союзников Украины.

Целью государства является максимальное использование потенциала ОПК. Это позволит масштабировать производство, развивать внешние рынки и обеспечивать стратегические приоритеты национальной безопасности. Эксперты отмечают, что уникальный опыт Украины необходимо превратить в устойчивую, долгосрочную индустриальную способность государства.

Рустем Умеров подчеркнул, что контролируемый экспорт оружия открывает новые альянсы безопасности и привлекает инвестиции в оборонную отрасль. Межведомственная комиссия обеспечивает прозрачные правила продажи, при котором государственный контроль гарантирует пользу для украинской обороны.

Напомним, что Игорь Федирко раскрыл, когда Украина сможет начать экспорт собственного оружия.

Кроме того, эксперт исследовал рынок ЕС для украинских оборонных компаний.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
