Зеленский утвердил назначение Умерова и Клименко на новые должности

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Глава государства Владимир Зеленский подписал в понедельник, 3 августа, кадровые указы, которыми назначил Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки, а Игоря Клименко — на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующие указы президента.

Зеленский назначил Клименко и Умерова на новые должности

В Украине произошли новые назначения в силовом и оборонном блоке: руководителем Службы внешней разведки стал Рустем Умеров, а Совет национальной безопасности и обороны возглавил Игорь Клименко.

Указ о назначении Рустема Умерова. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в высших эшелонах власти, подписав два соответствующих документа. Согласно указу № 695/2026, новым председателем Службы внешней разведки Украины назначен Рустем Энверович Умеров.

Указ о назначении Игоря Клименко. Фото: скриншот

В то же время документом № 694/2026 на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен Игорь Владимирович Клименко.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 августа о новых кадровых назначениях в системе государственной власти. О соответствующих кадровых решениях глава государства сообщил во время общения с журналистами на полях Конференции послов Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли руководители силового блока, представители Кабинета министров, военного командования, правоохранительной системы и дипломатического корпуса, которые будут участвовать в работе координационного органа по вопросам национальной безопасности и обороны государства.