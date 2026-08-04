Зеленский: украинские беспилотники за июль уничтожили более 30 тысяч оккупантов

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Александр Шорохов Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский объявил официальные итоги боевых действий беспилотной авиации на линии фронта за прошедший месяц. Благодаря массированному и точному применению ударных дронов украинским военным удалось вывести из строя колоссальное количество живой силы вражеской армии — 30 тысяч 272 россиянина. При этом обнародованные данные основаны исключительно на материалах со строгим и четким визуальным фиксированием результатов ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

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