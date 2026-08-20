Зеленский: Украина ответит России ударами на большие расстояния

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Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении пообещал справедливый и дальнобойный ответ на сегодняшний массированный удар российских оккупантов. Глава государства подчеркнул, что каждая подобная атака против гражданского населения и логистической инфраструктуры не останется безнаказанной. В то же время он заверил, что отечественные средства дальнего действия и средства поражения врага в глубоком тылу будут получать всё больше необходимых ресурсов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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