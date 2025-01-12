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Зеленский в обращении рассказал о серьезном разговоре с Сырским

12 января 2025 22:24
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Пожары в Калифорнии — Зеленский отправляет 150 украинских пожарных на помощь
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил о ситуации и действиях украинских военных на фронте. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье, 12 января.

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Что сказал президент 

Зеленский отметил, что сейчас самые жесткие боевые действия продолжаются на Покровском направлении.

"Я хочу отметить всех наших воинов, которые действительно стойко удерживают позиции, уничтожают оккупанта, особенно — воинов из 68-й отдельной егерской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной за бои на Покровском направлении: наиболее жесткое направление сейчас. А также я благодарю ребят из 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за действия в Курской области", — сказал президент.

Глава государства добавил, что Служба безопасности Украины продолжает работать с пленными солдатами из КНДР.

"Один из них изъявил желание остаться в Украине. Второй хочет вернуться в Корею. Если Ким Чен Ын вообще помнит об этих своих гражданах и может организовать обмен на наших воинов, которые удерживаются в России, мы можем передавать таких солдат. Бесспорно, будут и другие пленные из Северной Кореи. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые пополняют для Украины обменный фонд", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что поручил министру внутренних дел и дипломатам подготовить участие украинских спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии. По словам президента, 150 пожарных уже готовы, предложение помощи передано США.

Также Зеленский рассказал о переговорах с президентом Молдовы Майей Санду относительно гуманитарного кризиса в Приднестровье из-за действий России. Глава государства подчеркнул, что Украина готова помочь углем, но решение зависит от властей на левом берегу Днестра.

Обращение Зеленского пленные КНДР
Повышение Зеленского в Facebook

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передать пленных солдат КНДР северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, но при отдельных условиях. Тех военных из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться домой, ждет другая судьба.

Отметим, что северокорейских солдат перевезли в Киев, где их содержат согласно нормам международного законодательства. Они не владеют украинским, английским или русским языками, поэтому общение происходит через переводчиков.

США

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