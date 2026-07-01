Зеленский спросил Залужного о выборах и получил четкий ответ

Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный во время визита в Киев подтвердил президенту Владимиру Зеленскому свое намерение принять участие в выборах главы государства, если они состоятся осенью. Официальным поводом для визита дипломата стала подготовка к отставке британского премьера Кира Стармера. Впрочем, в ходе серии встреч представители власти пытались убедить генерала отказаться от участия в выборах из-за риска раскола в обществе.

Об этом говорится в статье «Украинской правды», передает Новини.LIVE.

Залужный хочет стать президентом

Недавний визит посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в Киев был напрямую связан с планами Офиса президента оценить возможность проведения президентских выборов уже этой осенью.

Поводом для приезда дипломата стала подготовка к отставке британского премьер-министра Кира Стармера. Учитывая статус Лондона как стратегического партнера, Владимир Зеленский и Валерий Залужный начали встречу один на один в начале прошлой недели с подробного обсуждения внутриполитических изменений в Великобритании и их влияния на двусторонние отношения.

Однако впоследствии разговор полностью сместил акцент на внутреннюю политическую ситуацию в Украине и потенциальную избирательную кампанию.

Как отмечают источники в окружении обоих чиновников, глава государства выразил убеждение, что положительная динамика на передовой и сплоченность общества создали новые возможности для выборов.

Но Зеленский подчеркнул важность недопущения нового внутреннего раскола и необходимость избежать рисков, связанных с возможным жестким противостоянием между действующим президентом и бывшим главнокомандующим.

В ходе беседы Владимир Зеленский прямо спросил Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?». На что получил утвердительный ответ: «Да. Буду».

После такого заявления Банковая даже не стала предлагать генералу другие карьерные варианты, хотя заранее рассматривались сценарии предоставления любых высоких государственных должностей, вплоть до поста главы правительства.

Свою позицию Залужный аргументировал тем, что, хотя никогда и не стремился к большой политике, не может пренебречь надеждами и доверием многих людей. Оппоненты завершили беседу рукопожатием.

Помимо встречи с президентом, во время пребывания в Киеве с Валерием Залужным также беседовали секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Они, по словам источника, также предупредили Залужного о рисках конфликтной кампании и опасностях для стабильности государства. Несмотря на то, что бывший военный руководитель остался непреклонен в своем решении, представители власти на прощание попросили его еще раз обдумать ситуацию, сказав: «Брат, но ты подумай еще раз».

Как сообщали ранее Новини.LIVE, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что проведение выборов в Украине возможно только после завершения активной фазы войны и достижения устойчивого прекращения огня. По его оценке, до конца 2026 года начало избирательного процесса маловероятно. Он также подчеркивал, что важной предпосылкой для организации выборов остается усиление международного давления на Россию.

Комментируя перспективу участия Владимира Зеленского в следующих президентских выборах, Подоляк отмечал, что решение о возможном выдвижении на второй срок является сложным личным вопросом для главы государства и зависит от многих факторов.

В то же время результаты социологического опроса, проведенного в марте среди 2000 респондентов, свидетельствуют, что самый высокий уровень поддержки среди потенциальных кандидатов на тот момент имел Владимир Зеленский — 29,2%. Второе место занимает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с результатом 25,4%.

В первую пятерку потенциальных кандидатов также вошли пятый президент Украины Петр Порошенко, которого поддержали 7,1% опрошенных, и мэр Харькова Игорь Терехов с показателем 4,9%.