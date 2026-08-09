Зеленский: КНДР может направить 50 тысяч солдат на войну в Украине

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Александр Шорохов Редактор

Чтобы получить реальный опыт ведения современной войны, КНДР планирует отправить до 50 тысяч солдат в РФ. Северная Корея использует украинский фронт в качестве масштабного полигона. Поэтому российско-корейское партнерство создает угрозу не только для Европы, но и для безопасности азиатского региона и, прежде всего, Южной Кореи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для ТСН.

Северокорейский военный контингент в России

Москва и Пхеньян постоянно увеличивают количество иностранных солдат, задействованных в наступательных операциях.

Помимо передачи артиллерийских снарядов и баллистических ракет, режим КНДР начал массово направлять офицерский состав для освоения новейших технологий и тактик ведения боя.

"Северная Корея будет получать от России опыт ведения современной войны. Они получат лицензии, все военное снаряжение. И этот опыт готовят для северокорейских солдат и офицеров точно не для мирных условий", — предупредил лидер страны.

Полученные навыки и лицензии на производство оружия в будущем Пхеньян может использовать для развязывания агрессии против Южной Кореи.

Сотрудничество Киева с Сеулом

Из-за резкого усиления военного потенциала своего северного соседа южнокорейские власти демонстрируют серьезную обеспокоенность текущим развитием событий. Именно поэтому Украина хочет наладить более тесную координацию с Сеулом для получения дефицитных средств защиты воздушного пространства.

"Но у Южной Кореи есть юридические ограничения в соответствии с их конституцией. То есть это их выбор. Мы хотели бы сотрудничать с Южной Кореей. Рассчитываем на это. Наши дипломаты ведут переговоры, пытаются найти правовые пути", — резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в результате российского ракетного удара по поселку Радушное в Криворожском районе, произошедшего 30 июля, погибла многодетная семья. Ракета, убившая детей, была северокорейского производства.

Также мы писали, что в случае развертывания северокорейских ракетных установок в России они станут законной военной целью Украины. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.