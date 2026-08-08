Зеленский: Сербия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Сербии 8 августа 2026 года. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Сербия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи, в частности для медицинской и энергетической сфер. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом после встречи с сербским лидером Александром Вучичем. Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество, развитие инфраструктуры, безопасность и продовольственную безопасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в субботу, 8 августа.

Сербия готовит новый пакет помощи для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сербию за готовность предоставить новый пакет гуманитарной помощи. По его словам, помощь будет направлена, в частности, на медицинскую и энергетическую сферы.

Зеленский отметил, что накануне и во время встречи с Александром Вучичем стороны обсуждали дальнейшее двустороннее сотрудничество между Украиной и Сербией.

Особое внимание уделили вопросам, которые могут укрепить инфраструктуру, порты и железную дорогу в обеих странах, а также экономику и безопасность. Президент также сообщил о конкретных проектах в сфере развития инфраструктуры и восстановления, которые Украина и Сербия могут реализовать совместно.

По словам лидера, такое сотрудничество будет иметь важное значение для сохранения существующих и создания новых достойных рабочих мест в Украине и Сербии.

Рассказывая о договоренностях с сербской стороной, президент также отметил, что во время встречи стороны обсуждали продовольственную безопасность. Зеленский подчеркнул необходимость создавать для людей все возможности независимо от обстоятельств.

"Мы благодарны за то, что Сербия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи, в частности в сфере медицины и энергетики. Это для нас очень важно. Спасибо, господин президент.

Вчера вечером и сегодня с президентом мы говорили о нашем двустороннем сотрудничестве с Сербией, о том, что может укрепить нашу инфраструктуру, наши порты, наши железные дороги в обеих странах в целом, наши экономики, нашу безопасность. Есть конкретные проекты по развитию инфраструктуры, а также по восстановлению, в первую очередь в Украине, которые мы можем реализовать вместе. Это будет иметь большое значение с точки зрения сохранения и создания новых и достойных рабочих мест в Украине и в Сербии.

Также мы говорили о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности. Что бы ни происходило, нужно давать людям все возможности", — сказал Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что 8 августа 2026 года Владимир Зеленский в Белграде начал официальную встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем. В рамках визита запланированы переговоры тет-а-тет, встреча делегаций и подписание меморандума. Также Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

Новини.LIVE также сообщали, что 7 августа Владимир Зеленский впервые за время своего президентства прибыл в Сербию вместе с украинской делегацией. В Белграде он проведет переговоры с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом. Стороны обсудят экономическое сотрудничество, отношения с ЕС и вопросы безопасности.