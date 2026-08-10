Зеленский: Россия получила от КНДР дополнительную баллистику

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Яна Катасонова редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые в истории оказалась без безопасного стратегического тыла и всё больше зависит от военной поддержки Северной Кореи. Он подчеркнул, что РФ получила от КНДР дополнительные баллистические ракеты.

Об этом глава государства заявил в обращении в понедельник, 10 августа, сообщают Новини.LIVE.

Россия получила новую партию баллистического оружия из КНДР

«Это впервые в истории России, когда у них уже нет безопасного стратегического тыла. И это впервые, когда они не могут воевать без пополнений из Северной Кореи. Сейчас готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительную баллистику из Северной Кореи. И каждый в мире должен понимать, что это означает», — сказал глава государства.

По словам Зеленского, военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна позволяет Северной Корее совершенствовать собственное вооружение, в частности баллистические ракеты.

«Чем больше здесь, у нас, в Украине — в Европе — северокорейских ударов, чем больше будет применений их ракет и солдат, чем больше они будут исправлять свои недостатки и незнания, тем, соответственно, будет и больше опасностей впоследствии для Японии, для Республики Корея, для Филиппин и других стран региона», — подчеркнул президент.

Зеленский также призвал партнеров усиливать поддержку Украины средствами противовоздушной обороны и совместно противодействовать дальнейшему вовлечению Северной Кореи в войну.

Зеленский подчеркнул, что Украине требуется больше систем ПВО от партнеров, поскольку речь идет «о сдерживании аппетита и интереса Северной Кореи проникнуть сюда, на нашу землю, в наше небо, со своим оружием, чтобы учиться войне».

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Как сообщали Новини.LIVE ранее, КНДР перешла от поставок боеприпасов к отправке многотысячных регулярных армейских подразделений в РФ для участия в войне. В настоящее время северокорейские солдаты и офицеры обучаются специфике современных боевых действий, что может представлять угрозу для Южной Кореи.

Также в ГУР сообщили, что рядом с украинской границей россияне развертывают северокорейское ракетное подразделение. Главной целью КНДР в этом соглашении является всестороннее тестирование собственного вооружения в условиях реальной полномасштабной войны.