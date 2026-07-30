Зеленский: РФ запустила более 70 ракет и 280 дронов, большинство из них было сбито ПВО

Спасательные работы. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях ночного российского ракетно-дронового удара по Украине. В результате атаки погибли как минимум восемь человек, в том числе семья с детьми в Радушном в Днепропетровской области.

Об этом глава государства сообщил в своем посте, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал о погибших и последствиях ночной атаки РФ

В ночь на 30 июля российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.

По словам президента Владимира Зеленского, в поселке Радушное в Днепровской области в результате удара баллистической ракетой погибли родители и трое детей. Еще двоих детей удалось спасти живыми из-под завалов.

"Обычный жилой дом, который был полностью разрушен баллистической ракетой", — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что во Львове продолжаются спасательные работы после попадания в жилой дом. Спасатели расчищают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками.

Всего на данный момент известно о восьми погибших по стране. Десятки людей получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Зеленского, под ударом оказались Киев и область, Днепровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

В результате атаки повреждены и разрушены десятки жилых домов, гражданские предприятия и объекты инфраструктуры.

Пожар в результате удара по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

Ликвидация последствий атаки РФ на Полтавскую область. Фото: ГСЧС Полтавской области

Спасатель возле поврежденного дома. Фото: ГСЧС Киева

Зеленский об украинской ПВО

Президент отметил, что украинские силы ПВО уничтожили более 260 ударных дронов, а также значительное количество крылатых ракет. По его словам, в отражении атаки принимали участие и боевая авиация, и мобильные огневые группы.

"Значительное количество крылатых ракет удалось сбить нашей боевой авиации, даже мобильные огневые группы смогли отработать действия против крылатых ракет. В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины совершают просто нереальные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма. Это исключительный профессионализм, который спасает жизни, когда поставки ракет для систем ПВО не осуществляются или задерживаются", — отметил Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что защита от российских ракетных атак остается одной из главных задач для сохранения жизней украинцев.

"Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет — это именно те разрушения, именно те жертвы, которые, к сожалению, имеем сегодня", — заявил президент.

Он призвал международных партнеров усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове продолжается поисково-спасательная операция после российского ракетного удара. Спасатели вытащили двух человек из-под завалов, однако под обломками еще могут оставаться жители.

Новини.LIVE писали, что, по информации ГСЧС, в результате российской атаки в Киеве возникли пожары в Оболонском и Святошинском районах. Известно об одном погибшем и двух пострадавших.