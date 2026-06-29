Зеленский: РФ уже 15 раз переносила сроки захвата Донбасса

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Александр Шорохов Редактор

Президент Владимир Зеленский заявил о полном провале военных планов Кремля, который уже в пятнадцатый раз вынужден переносить сроки захвата Донецкой области. Кроме того, глава государства подчеркнул эффективность украинских дальнобойных ударов, которые оставили Россию без бензина. Несмотря на обстрелы украинских городов, Силы обороны продолжают жестко удерживать позиции и переносить реальность войны на территорию агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется...