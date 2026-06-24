Зеленский: РФ усиливает защиту Москвы и сталкивается с кризисами в регионах

Президент Украины. Скриншот: Обращение Владимира Зеленского к украинцам

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины заявил, что Россия не впервые оккупирует чужие территории и, по его словам, состоит из "покоренных народов и украденных земель". Он подчеркнул, что Украина продолжает борьбу за свою землю, людей и справедливость.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на обращение Владимира Зеленского.

Переброска ПВО в РФ

Глава государства также заявил, что украинская разведка и армия получили задание действовать на опережение в отношении объектов, которые Россия использует для расширения масштабов войны.

По словам Зеленского, российское руководство концентрирует значительные силы противовоздушной обороны вокруг Москвы, Валдая и Керченского моста, перебрасывая их из других регионов.

Он утверждает, что только в Московском регионе сосредоточены сотни пусковых установок систем, формируется отдельная дивизия ПВО. В то же время, как отметил президент, на других направлениях у России остается значительно меньше средств защиты.

"Только в Московский регион они стянули сотни пусковых установок для систем С-400, С-500 и "Панцирей". На Валдай стянули из других регионов России почти 90 пусковых установок ПВО, там еще формируется специальная дивизия ПВО, чтобы охранять спокойствие российского руководства. Для сравнения: на всех остальных направлениях в России, в других городах, сейчас по несколько пусковых установок. Таковы приоритеты. Защищают свою власть — защищают источник этой войны", — заявил Президент Украины.

Экономические проблемы в России

Зеленский также заявил, что в более чем 60 регионах РФ фиксируется дефицит топлива, а также рост цен на бензин и дизель. По его словам, это создаетдополнительную напряженность внутри страны на фоне продолжения войны против Украины.

Президент добавил, что российские спецслужбы якобы рассматривают варианты изменения или отмены политических процедур, запланированных на сентябрь, из-за нестабильности ситуации. Он подчеркнул, что все эти процессы являются следствием войны, которую, по его словам, Россия продолжает из-за отказа своего руководства от переговоров и мирного урегулирования.

"Уже в более чем 60 российских регионах наблюдается дефицит топлива, а также резкий рост цен на бензин и дизельное топливо, если оно, конечно, вообще имеется в наличии. Российские спецслужбы уже даже предлагают перенести или вообще отменить ритуал избрания "Единой России" в Госдуму: их очередная имитация выборов была запланирована на сентябрь, и сейчас мы видим по докладам разведки, что в России не уверены в проведении выборов в сентябре. Много сложностей, и только из-за того, что Путин отказывается заканчивать свою войну и не прислушивается к нашим предложениям о встрече, предложениям о реальных переговорах и достойном мире", — сообщил Владимир Зеленский в своем обращении.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 июня, заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко. В ходе встречи стороны обсудили выполнение плана дальнобойных санкций против России и дальнейшие шаги по приближению мира.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий грантовое соглашение между Украиной и Францией. Документ предусматривает предоставление 71 млн евро безвозвратной финансовой помощи.